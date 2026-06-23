«Wir sehen einen in höchstem Masse stimmungsgetriebenen Handel. Gerade in der Nähe von Rekordnotierungen werden Anleger schnell nervös, wenn sich die Rally dann nicht direkt mit Schwung nach oben fortsetzt», schrieb der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank. Im Tech-Sektor äussere sich dies bei dem Rekord-Börsengang SpaceX , dessen Kurs nach einem Kurseinbruch am Vortag vorbörslich das Niveau zum Börsenstart erreicht.