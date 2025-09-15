Die Aktien von SMA Solar setzten mit gut 12 Prozent Plus ihre Erholung schwungvoll fort. Anfang September war der Kurs nach einer erneuten Gewinnwarnung um bis zu mehr als 30 Prozent eingebrochen. Die Anleger wurden am Montag angelockt davon, dass Unternehmenschef Jürgen Reinert zuletzt laut Mitteilung über die Börse Aktienpakete mit einem Gesamtvolumen von fast 209.000 Euro erworben hat. Gerade nach dem Fall auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai sei es ein gewisser Vertrauensbeweis, wenn ein Konzernchef zugreife, hiess es am Markt./gl/stk