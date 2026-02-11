Gegen Mittag bewegte sich der Dax ein halbes Prozent tiefer bei 24.873 Punkten. Er entfernte sich damit auch wieder von seiner Bestmarke von 25.507 Zählern aus dem Januar. Mit einer solchen war der EuroStoxx , der sich am Mittwoch auch im Minus bewegte, dem deutschen Leitindex am Vortag ein paar Schritte voraus. Für den MDax ging es zur Wochenmitte sogar um fast ein Prozent auf 31.655 Zähler bergab.