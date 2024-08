Im Zuge einer nun schon zweiwöchigen Erholungsrally steuert der Dax am Montagnachmittag auf den zehnten positiven Handelstag in Folge zu. Anleger wurden aber etwas vorsichtiger vor dem jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole wegen der Frage, welche Erkenntnisse dieses am Ende der Woche in puncto US-Geldpolitik mit sich bringen wird.