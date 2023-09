Der Blick der Marktteilnehmer richtet sich in die kommende Woche, dann entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, geht davon aus, dass anders als in der Eurozone die US-Währungshüter das Zinsniveau beibehalten - das im Vergleich aber auch bereits höher liegt. «Die Inflation und der Arbeitsmarkt bewegen sich aus der Sicht der Fed in die richtige Richtung, daher dürften weitere Zinsanhebungen nicht notwendig sein», schrieb Krämer. Er erwartet in einer «nicht allzu fernen Zukunft» erste Zinssenkungen in den USA.