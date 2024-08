Nach zehn Gewinntagen für den Dax in Folge und weiteren Gewinnen am Dienstagmorgen sind die Anleger aktuell etwas vorsichtiger geworden. Das Plus im deutschen Leitindex bröckelte zur Mittagszeit auf 0,10 Prozent und einen Punktestand von 18.440 ab. Der MDax hielt sich am Dienstagmittag stabil bei 24.965 Punkten. Freundlich erwartete US-Börsen stützen aber weiterhin die noch leicht positive Stimmung.