Der Dax hat seinen Rekordlauf nach dem langen Osterwochenende zunächst fortgesetzt. Bis zur Mittagszeit bröckelten die Gewinne bei insgesamt dünnen Umsätzen allerdings ab. Ein etwas schwächer erwarteter Börsenstart an der Wall Street drückte auf die Stimmung. Nicht zuletzt dürfte der Grund im gestiegenen Rendite-Niveau am Markt für US-Staatsanleihen zu suchen sein. Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets deutet den Rendite-Anstieg als Vorsichtssignal bezüglich der Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed.