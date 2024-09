Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank ist der deutsche Aktienmarkt auf Erholungskurs eingeschwenkt. Dank des starken Rückenwindes der US-Technologieaktien stieg der Leitindex Dax am Donnerstag um 1,34 Prozent auf 18.575,21 Punkte und stemmte sich so gegen seinen Abwärtstrend nach Erreichen des Rekordhochs Anfang des Monats.