Der Dax gibt am Dienstag in Reichweite seines Rekordes etwas nach. Angesichts ausbleibender Fortschritte bei der Lösung des Iran-Krieges fehlten dem deutschen Leitindex die Impulse, um die Bestmarke von 26.445 Punkten auf die Probe zu stellen. Gegen Mittag gab der Dax leicht um 0,2 Prozent auf 26.280 Punkte nach. Der MDax fiel noch etwas deutlicher um 0,4 Prozent auf 32.133 Punkte.