Der Dax hat am Mittwoch gegen Mittag seine Gewinne nahezu abgegeben. Beim Stand von 24.287 Punkten hält sich der deutsche Leitindex aber noch über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Die Papiere des Halbleiterherstellers Infineon lagen mit einem Zuwachs von 3 Prozent vorne und profitierten von einem überraschend guten Ausblick des niederländischen Konkurrenten ASM International .