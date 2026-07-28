Software- und IT-Aktien waren wie schon am Vortag überwiegend stark. Für die Papiere von Nemetschek ging es nach der Bekräftigung der Jahresziele um mehr als 5 Prozent nach oben; inklusive eines Zukaufs wurden die Ziele angepasst. Bechtle sprangen gar um mehr als 14 Prozent hoch, nachdem der IT-Dienstleister die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Teamviewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, liess die Prognose aber unverändert. Die Papiere drehten nach schwachem Start letztlich klar ins Plus und gewannen am Nachmittag mehr als 3 Prozent.