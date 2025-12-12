Molnar bleibt jedoch optimistisch, dass die Jahresendrally intakt ist und der Leitindex seine Bestmarke aus dem Oktober bei etwas über 24.770 Zählern toppen könnte. Die Marktstimmung stütze, schrieb er. Der Dow hat es am Vortag weiter angetrieben von der Leitzinssenkung der US-Notenbank bereits vorgemacht. Zugleich ist der sogenannte Fear-&-Greed-Index, der zu messen versucht, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben werden, wieder in den neutralen Bereich zurückgekehrt. Entsprechend könnte sich die Stimmung weiter bessern.