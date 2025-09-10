Möglicherweise halten sich Anleger lieber zurück angesichts des Abschusses von Drohnen über polnischem Staatsgebiet und den daraus folgenden politischen Entwicklungen. Die Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. An der Warschauer Börse gerieten die Aktienkurse unter Druck. Auch die polnische Währung Zloty fiel zum Euro deutlich. Vor diesem Hintergrund waren Rüstungsaktien in Deutschland gesucht. Die Kursgewinne von Renk, Hensoldt und Rheinmetall reichten bis zu 2,4 Prozent.