Die Erleichterung der Anleger, dass trotz Israels Luftangriffen auf den Iran eine Eskalation im Nahostkrieg bislang ausgeblieben ist, machte zunehmend einer vorsichtigen Haltung Platz. Denn der Dax hatte sich schon zuletzt etwas von den Gewinnmitnahmen nach seinem Rekord vor anderthalb Wochen erholt. Zudem stehen die kommenden Tage wichtige Konjunkturdaten sowie Quartalsberichte von Börsen-Schwergewichten aus dem In- und Ausland auf der Agenda. Ebenfalls zur Zurückhaltung mahnen die in am 5. November anstehenden US-Wahlen.