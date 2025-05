Bayer sackten am Nachmittag mit minus 7,5 Prozent an das Dax-Ende. Händler sprachen angesichts des Kursanstiegs am Vortag, als der Agrarchemie- und Pharmakonzern Zahlen vorgelegt hatte, von einem «Fehlausbruch» im Chartverlauf. Es habe nach dem Quartalsbericht an Anschlusskäufen gemangelt, zumal Kursziel-Anhebungen Mangelware gewesen seien.