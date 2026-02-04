Auf Sektorebene hatte ein Bericht im «Handelsblatt» über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die Europäische Union (EU) unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus 8,5 Prozent davon belastet wurden die Aktien von Heidelberg Materials , während viele Titel aus dem Chemiebereich davon profitierten. BASF stiegen im Dax um 3,8 Prozent, und an der Index-Spitze gewannen Brenntag 6,1 Prozent. Im MDax zogen Evonik , Lanxess und Wacker Chemie zwischen 5,5 und 7,9 Prozent an.