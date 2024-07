Wegen politischer Unsicherheit können deutsche Aktien auch am Mittwoch nicht Schritt halten mit der Wall Street. Während der Dow Jones Industrial am Vorabend in New York seine Rekordrally fortgesetzt hatte, gab der Dax gegen Mittag nach. Zuletzt fiel der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 18.464 Punkte.