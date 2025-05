Nach einem Dax-Rekord von fast 24.326 Punkten hat bei Anlegern am Mittwoch die Verlockung von Gewinnmitnehmen nach 22 Prozent Jahresplus zunächst gesiegt. Der deutsche Leitindex lag am Mittag 0,3 Prozent unter dem Vortagesniveau bei 24.154 Punkten. Der MDax legte bei 30.691 Punkten hingegen um 0,2 Prozent zu. Am Morgen hatte er mit 30.801 Punkten ein Hoch seit gut drei Jahren erreicht.