Nach einem Dax-Rekord von fast 24.326 Punkten hat bei Anlegern am Mittwoch die Verlockung von Gewinnmitnehmen nach 22 Prozent Jahresplus gesiegt. Der deutsche Leitindex lag am frühen Nachmittag 0,4 Prozent unter dem Vortagesniveau bei 24.126 Punkten. Der MDax legte bei 30.778 Punkten hingegen um 0,5 Prozent zu. Er markierte ein Hoch seit gut drei Jahren und hat den Dax in der Jahresbilanz fast eingeholt. Gerade der Mittelstand gilt als Profiteur der Milliardeninvestitionen der neuen deutschen Regierung.