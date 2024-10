Der Dax hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Der Schwung, den der deutsche Leitindex auf seinem Weg in Richtung 20.000 Punkte am Morgen noch hatte, liess bis zur Mittagszeit aber spürbar nach. Am Markt wurde vor allem darauf verwiesen, dass die USA erwägen, im Interesse der nationalen Sicherheit den Verkauf modernster KI-Chips an bestimmte Länder zu begrenzen. Das belaste die Stimmung für die Aktien von KI-Liebling Nvidia oder auch von AMD und wirke sich auch auf die Börsenstimmung im Allgemeinen aus, sagte ein Händler.