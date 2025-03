Der Dax hat seiner kräftigen Vortagserholung am Mittwoch etwas Tribut gezollt. Seine anfänglichen moderaten Kursgewinne gab der deutsche Leitindex schnell ab - um die Mittagzeit stand ein Minus von 0,53 Prozent auf 22.987,51 Punkte zu Buche. Das Rekordhoch von 23.476 Punkten aus der vergangenen Woche ist zwar noch in Sichtweite. Doch nun nähert sich der Index wieder der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie, von der er am Tagestief aber nach oben abgeprallt war.