An der Dax-Spitze gewannen Siemens Energy 3,2 Prozent und setzten ihren Rekordlauf fort. Das bisherige Jahresplus beläuft sich auf etwas mehr als 140 Prozent, womit der Kursgewinn der Aktie in diesem Jahr nur von Rheinmetall getoppt wird. Nordex legten im MDax um 7,0 Prozent zu und profitierten von der Aussicht des Windturbinen-Herstellers auf einen weiteren Auftrag und - wie auch Siemens Energy - von positiven Signalen vom Investorentag des US-Konkurrenten GE Vernova .