Vor der Veröffentlichung vieler Quartalsberichte in dieser Woche sind die Anleger am Montag nachdenklicher geworden. Der Dax verlor am frühen Nachmittag 0,77 Prozent auf 19.506,21 Punkte. Damit entfernte er sich etwas mehr von seinem am Donnerstag markierten Rekordhoch bei rund 19.675 Punkten. Die runde Marke von 20.000 Punkten spielt zumindest zum Wochenauftakt keine Rolle.