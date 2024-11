Der Dax ist zur Wochenmitte unter die runde Marke von 19.000 Punkte gerutscht. Erwartungsgemäss ausgefallene Inflationsdaten aus den USA stützten den deutschen Leitindex zuletzt etwas. Am Nachmittag verlor er noch 0,24 Prozent auf 18.988,33 Punkte und knüpfte an den schwachen Vortag an.