Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte schlug sich besser, denn er schaffte es am Nachmittag leicht mit 0,16 Prozent ins Plus auf 26.571,69 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand ähnlich deutlich wie der Dax mit 0,8 Prozent im Minus. An den US-Börsen zeichnete sich am Freitag nach der jüngsten Rally bei gemischten Vorzeichen nur relativ wenig Bewegung ab.