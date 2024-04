Der Markt erwarte nach zuletzt starken Konjunkturdaten aus den USA nur noch zwei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Damit steige der Druck auf die Gewinne der Unternehmen, die mittlerweile ambitionierten Bewertungen an der Wall Street zu stützen. Insofern starte die Berichtssaison in den USA zur richtigen Zeit, so Stanzl. Los geht es am Freitag mit ersten Quartalsbilanzen grosser Banken wie JPMorgan.