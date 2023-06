Weitere Kursverluste haben den Dax am Donnerstag unter die viel beachtete Marke von 16 000 Punkten gedrückt. Am Mittag konnte der deutsche Leitindex bei 15 927,54 Punkten sein Minus aber gut halbieren auf 0,60 Prozent. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen drehte sogar ins Plus und gewann zuletzt 0,42 Prozent auf 26 694,31 Punkte, während beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Minus von 1,06 Prozent auf 4277,13 Punkte verzeichnete. Die Aussicht auf in diesem Jahr weiter steigende US-Leitzinsen nach der jüngst eingelegten Zinspause belastet derzeit die Börsen.

22.06.2023 12:15