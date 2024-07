Ein überraschend hoher Auftragseingang verlieh den zuletzt stark unter Druck geratenen Aixtron-Aktien wieder Schwung. Die Papiere des Halbleiterindustrie-Ausrüsters waren zu Handelsbeginn am Freitag um gut ein Fünftel auf 22,70 Euro in die Höhe geschnellt. Dies war der höchste Stand seit Mitte Juni. Zuletzt stand bei den Anteilsscheinen noch ein Plus von 16,6 Prozent zu Buche, womit sie einsamer Spitzenreiter im MDax waren. Der starke Auftragseingang sollte das Vertrauen in einen Wachstumsschub des Unternehmens stärken, betonte Barclays-Analyst Simon Coles.