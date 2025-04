Der deutsche Aktienmarkt ist auch zum Auftakt der neuen Woche auf Erfolgskurs geblieben. Der Dax knüpfte an seine Erholung der vergangenen drei Wochen an und stieg am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 22.380 Punkte. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte um 0,4 Prozent auf 28.400 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent auf 5.189 Punkte nach oben.