Die lange geplante Umbenennung der Shop Apotheke in Redcare Pharmacy wurde am Dienstag vollzogen. Die Titel des Online-Arzneimittelhändlers setzten ihren jüngsten Stabilisierungskurs mit einer Erholung um 4,4 Prozent fort, was auch mit Neuigkeiten zum Thema E-Rezept zu tun haben dürfte. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll es zum 1. Juli möglich sein, E-Rezepte in den Apotheken mit der Versichertenkarte abzurufen. Bis Ende Juli sollen schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein.