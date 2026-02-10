Die Titel von Tui standen zuletzt mit einem Hoch seit 2023 besser da. Mit einem Abschlag von 5,2 Prozent waren nun aber Gewinnmitnahmen die Folge. Der operative Gewinn des Reisekonzerns konnte zwar im ersten Geschäftsquartal gesteigert werden, der Umsatz aber nicht. Auch die Aussagen zur Buchungsentwicklung für die wichtige Sommersaison seien mau, hiess es von Händlerseite.