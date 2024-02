Bewegung in die Kurse einzelner Aktien brachten erneut die Quartalsbilanzen der Unternehmen. So verhalf die Zinswende der Commerzbank im vergangenen Jahr zu einem Rekordgewinn. Auch die Aktionärinnen und Aktionäre sollen profitieren. Die in Aussicht gestellten Dividenden überraschten die Anleger positiv: Die Papiere des Finanzhauses zogen an der Dax-Spitze um 4,6 Prozent an. Die Aktien von Airbus gaben hingegen um 1,5 Prozent nach. Der weltgrösste Flugzeugbauer hatte Experten zufolge durchwachsen abgeschnitten.