Nach dem Rekordhoch des Dax am Freitag ist der Start in die neue Börsenwoche verhalten ausgefallen. Vor den Sitzungen grosser Notenbanken im weiteren Verlauf der Woche, allen voran die US-Notenbank Fed, hielten sich Anleger zurück. Der Dax gab gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 20.334 Zähler nach. Vor dem Wochenende hatte der deutsche Leitindex bei 20.522 Zählern eine Höchstmarke erreicht. Im laufenden Jahr steht für den Dax ein Plus von gut 21 Prozent zu Buche.