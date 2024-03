Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA hatten Spekulationen auf eine mögliche erste Zinssenkung bereits vor der Juni-Sitzung abgekühlt. Die Aussagen der Fed am Mittwoch dürften «die Richtung der Aktienmärkte in New York und auch in Frankfurt in den kommenden drei Monaten bestimmen», schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Inzwischen rechne nur noch eine hauchdünne Mehrheit mit einer US-Zinssenkung zur Jahresmitte. Die Experten der Dekabank verweisen darauf, dass «die jüngsten (US-)Preisdaten für Januar und Februar unerwünscht hoch waren und im Widerspruch zu der bislang avisierten Leitzinswende im Juni stehen».