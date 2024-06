Ein Thema war auch der wacklige Auftritt von US-Präsident Joe Biden im ersten TV-Duell mit Herausforderer Donald Trump. Anleger blicken ausserdem kritisch auf die erste Runde der Parlamentswahlen, die am Wochenende in Frankreich ansteht. «Die rechtsorientierte Partei von Marine Le Pen steht in den Startlöchern, die Regierungsgeschäfte in Frankreich zu übernehmen», sagte der Marktanalyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. «Die Wahl wird zwar am Sonntag nicht entschieden, doch es wird Tendenzen geben, in welche Richtung das Pendel in Frankreich ausschlagen wird.»