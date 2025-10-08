Die Schwäche in der Automobilbranche spiegelte sich am Mittwoch in den Kursen der Hersteller wider, zumal BMW die Prognose für das laufende Jahr senkte. Der BMW-Kurs brach um mehr als 9 Prozent ein. Das China-Geschäft bleibe hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen mit. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollsenkungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten. Andere Auto-Aktien wie jene Mercedes-Benz und Volkswagen verloren ebenfalls deutlich.