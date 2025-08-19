Der Dax hat am Dienstag auf den jüngsten Gipfel in Washington eher träge reagiert. Über 24.400 Punkte kam der deutsche Leitindex nur selten hinaus. Am Nachmittag verzeichnete er ein Plus von 0,28 Prozent auf 24.383 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkte bleibt in Sichtweite. Um es zu erreichen, muss die Charthürde im Bereich 24.500 Punkte geknackt werden.