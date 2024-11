Rheinmetall übertrafen anfangs ihre erst vor zwei Tagen aufgestellte Bestmarke, zuletzt betrug das Plus noch 0,9 Prozent. Die Aussicht auf höhere Verteidigungsausgaben sowie auf dem Kapitalmarkttag gefasste neue mittelfristige Wachstumsziele hatte den Papieren in dieser Woche Auftrieb gegeben. Am Donnerstag stufte die Deutsche Bank die Anteile von «Hold» auf «Buy» hoch, mit einem Kursziel von 700 Euro. Das Bankhaus Metzler rief anschliessend ein Kursziel von 800 Euro aus, dies ist das derzeit höchste am Markt.