Auch nach einer siebenwöchigen Gewinnstrecke zeigt der Dax zu Beginn der verkürzten Handelswoche nur wenig Schwäche. Für den deutschen Leitindex ging es zunächst im frühen Handel in Rekordhöhen weiter. Gegen Mittag gab er gleichwohl etwas nach und notierte mit minus 0,16 Prozent auf 18 177,32 Punkten. Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA waren vor allem in der Vorwoche die entscheidenden Treiber.