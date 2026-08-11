Der Dax stagniert am Dienstag in Reichweite seines Rekordes. Der Leitindex trotzt den ausbleibenden Fortschritten für eine Lösung des Iran-Krieges, doch für mehr fehlen ihm derzeit die Impulse. Nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde lag er mit 26.324 Punkten auf Vortagsniveau. Für eine Bestmarke müsste er die 26.445 Punkte vom Freitagnachmittag überwinden, was ihm am Vortag schon nicht gelungen war. Der MDax lag am Dienstag knapp im Minus bei 32.226 Zählern.