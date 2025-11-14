Von der jüngst noch guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist vor dem Wochenende nichts mehr übrig. Der Dax fiel am Freitag wieder unter die Marke von 24.000 Punkte zurück und dies auch deutlich. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 1,71 Prozent auf 23.629 Zähler und steht auf Wochensicht damit nur noch leicht im Plus. Nach Äusserungen von Vertretern der US-Notenbank Fed erhielt die Zinssenkungsfantasie am Markt einen gehörigen Dämpfer.