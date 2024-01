Anleger richten ihre Blicke weiter nach New York, wo sich der Rekordlauf am Vorabend mit etwas weniger Tempo fortgesetzt hatte. Dort warten Anleger auf Zahlenvorlagen grosser Technologiekonzerne in dieser Woche. Die US-Börsen hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich gelassen, hiess es von der Commerzbank. Die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).