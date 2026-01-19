Besonders belastet von den Zollsorgen waren vor allem deutsche Autoaktien. Der europäische Branchenindex fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Strand seit Oktober. BMW brachen zeitweise um gut 7 Prozent ein - zusätzlich belastet durch eine zurückhaltendere Einschätzung der Berenberg Bank. Analyst Romain Gourvil sieht im Premium-Segment eine schwierige Nachfragesituation in China. Zuletzt gaben BMW noch um 3,5 Prozent nach und Mercedes um 2,7 Prozent. VW und Porsche AG verloren etwas mehr als 3 Prozent.