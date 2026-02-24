Dagegen konnten Unternehmen aus dem Nebenwerte-Index SDax mit ihrer Geschäftsentwicklung grossteils überzeugen. Die Titel von Spitzenreiter Elmos behaupteten nach einem Rekordhoch einen Anstieg um 10,2 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 45 Prozent. Nach dem mässigen Vorjahr strebt der Halbleiterkonzern 2026 ein deutliches Umsatzplus an. Auch die operative Ergebnismarge soll sich verbessern. Die Ziele für 2030 bekräftigte das Unternehmen, ist für den freien Barmittelzufluss nun aber zuversichtlicher als bisher.