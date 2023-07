Erneute Kursgewinne im frühen Handel hat der deutsche Leitindex Dax am Dienstag nicht ganz halten können. Gegen Mittag lag der Auswahlindex mit 0,13 Prozent moderat im Plus bei 15 693 Zählern. Möglicherweise gehen die Anleger schon auf Nummer sicher, denn am Mittwoch werden in den USA Inflationsdaten veröffentlicht. Diese dürften die Zinserwartungen an den Märkten beeinflussen - und somit auch die Börsen bewegen.

11.07.2023 11:39