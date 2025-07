Der deutsche Leitindex Dax ist am Mittwoch nur vorübergehend unter 24.000 Zähler gefallen. Wegen der US-Zollstreitigkeiten und einer zunehmenden Inflation in den USA halten sich die Anleger weiterhin zurück. Gegen Mittag lag der deutsche Leitindex mit 24.085 Punkten moderat im Plus. Zuvor hatte das Börsenbarometer vier Handelstage in Folge nachgegeben.