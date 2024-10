Der Stabilisierungsversuch des Dax am Mittwoch droht erneut zu scheitern. Nach moderaten Anfangsgewinnen rutschte der deutsche Leitindex wieder ins Minus und verlor zuletzt 0,41 Prozent auf 19.134,76 Punkte. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es um 0,38 Prozent auf 26.734,76 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat indes auf der Stelle. An den am Vortag schwachen US-Börsen zeichnet sich ein weiterer Kursrückgang ab.