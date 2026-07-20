Nach seinen jüngsten Verlusten hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Börsianer sprachen von Hinweisen auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten; allerdings bleibt die Lage unübersichtlich. So war in einem Medienbericht von dem Vorschlag einer erneuten Waffenruhe die Rede, andererseits hatten die Huthi-Rebellen im Jemen, die vom Iran unterstützt werden, dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf den Ölhandel über den Seeweg gedroht. Der Ölpreis schwankte vor diesem Hintergrund und hielt sich auf hohen Niveau.