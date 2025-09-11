Die Reaktion am deutschen Aktienmarkt auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und auf Inflationsdaten aus den USA ist am Donnerstag zunächst verhalten ausgefallen. Der Leitindex Dax lag am frühen Nachmittag mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 23.656 Punkten. Kurz vor Veröffentlichung der US-Daten war der Dax auf ein Tageshoch gestiegen. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne.