Der Dax hat sich am Donnerstag in etwa auf dem Vortagesniveau gehalten und damit weiter stabilisiert. Wie in Asien, so widerstanden auch in Europa die Anleger dem Impuls aus den USA, Technologieaktien in grösserem Ausmass abzustossen. Grössere Verluste blieben deshalb aus. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 17 754,25 Punkte leicht nach. «Stabilisierung ja, Erholung nein» lautet aktuell das Fazit von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets.